Пожар в торговом центре в Баку потушен

26 марта 2019 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пожар в торговом центре «Диглас» в Низаминском районе Баку потушен, сообщает во вторник Trend.

В настоящее время ведутся работы по демонтажу конструкций ТЦ для выявления невидимых очагов возгорания и дымящихся источников.

Отметим, что пожар начался примерно в 08:12 утра.

К тушению пожара были привлечены более 100 человек личного состава и свыше 20 единиц техники, в том числе, три вертолета. Общая площадь пожара составила более двух гектаров. Кроме ТЦ сгорели и прилегающие к нему строения. В основном, сгорели стройматериалы и одежда. Во время тушения пожара пострадал один пожарный, получивший резаную рану правой руки. Он был доставлен в Городскую клиническую больницу №3.

Ни на одном из этажей ТЦ не было противопожарной системы. Огонь широко распространился из-за того, что со стороны руководства объекта не было серьезного контроля над соблюдением правил безопасности.

По предварительной версии, пожар начался в цветочном магазине.

Точная причина пожара станет известна после расследования.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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