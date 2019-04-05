В Баку свадебное торжество чуть не обернулось трауром

5 апреля 2019 22:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу вечером на Парламентском проспекте в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Trend, в ДТП участвовал свадебный автомобиль с женихом и невестой.

Жених, сидевший за рулем раритетного автомобиля «Чайка», выпуска середины прошлого века, арендованного для невесты, не справился с управлением и врезался в стену. Причину аварии связывают с технической неисправностью.

Жених отделался легкими повреждениями.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На аэропортовском шоссе в Баку произошло тяжелое ДТП (ВИДЕО)
Происшествия 5 апреля 16:10
В Баку арестован водитель, сбежавший с места ДТП
Происшествия 4 апреля 14:17
В Баку попал в ДТП автомобиль скорой помощи
Общество 3 апреля 18:46
В Баку водитель совершил ДТП из-за сердечного приступа
Происшествия 2 апреля 13:37
В Баку автобус въехал в магазин
Происшествия 2 апреля 12:50
В Баку произошло двойное ДТП, есть погибший и пострадавшие
Происшествия 1 апреля 17:37
Лента новостей
Еврокомиссия оштрафовала BMW на миллиард евро
В мире 5 апреля 23:45
США намерены расширить санкции против Венесуэлы
США 5 апреля 23:31
ВВС Турции провели операцию на севере Ирака
Турция 5 апреля 23:29
Совбез ООН обсуждает ситуацию в Ливии
Другие страны 5 апреля 23:14
Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи
Другие страны 5 апреля 22:54
Лейбористы призвали Мэй пересмотреть условия Brexit
Европа 5 апреля 22:49
Мик Джаггер о своей состоянии после операции
В мире 5 апреля 22:45
Греция допустила закупку F-35
Европа 5 апреля 22:31
В Азербайджане нарастят объемы производства и экспорта гранатов
Бизнес 5 апреля 22:30