В Баку свадебное торжество чуть не обернулось трауром

БАКУ /Trend/ - В пятницу вечером на Парламентском проспекте в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Trend, в ДТП участвовал свадебный автомобиль с женихом и невестой.
Жених, сидевший за рулем раритетного автомобиля «Чайка», выпуска середины прошлого века, арендованного для невесты, не справился с управлением и врезался в стену. Причину аварии связывают с технической неисправностью.
Жених отделался легкими повреждениями.
(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)
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