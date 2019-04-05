В Баку свадебное торжество чуть не обернулось трауром

БАКУ /Trend/ - В пятницу вечером на Парламентском проспекте в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Trend, в ДТП участвовал свадебный автомобиль с женихом и невестой.

Жених, сидевший за рулем раритетного автомобиля «Чайка», выпуска середины прошлого века, арендованного для невесты, не справился с управлением и врезался в стену. Причину аварии связывают с технической неисправностью.

Жених отделался легкими повреждениями.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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