Произошедшее в Грузии землетрясение ощущалось в Азербайджане (Обновлено)

7 апреля 2019 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 12:27 (GMT+4) в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщили Trend в воскресенье в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Землетрясение было зафиксировано на территории Грузии, в 43 километрах к югу от станции Хыналыг. Очаг землетрясения располагался на глубине 15 километров.

Отмечается, что землетрясение ощущалось до трех балловв близких к эпицентру районах Азербайджана.

12:54 (GMT+4) Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Азербайджане, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 12.27 по местному времени. Эпицентр располагался в 24 километрах к юго-западу от города Гах. Очаг залегал на глубине 60 километров.

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