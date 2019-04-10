Пожар в общежитии в Баку потушен (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Пожар, произошедший в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку, потушен, сообщили в среду Trend в МЧС.

Как сообщили в министерстве, специалисты МЧС спасли двух человек, находящихся в беспомощном состоянии в здании общежития, один человек выбросился с пятого этажа здания.

Отметим, что сегодня в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабека в Баку произошел пожар, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

На место были привлечены пожарные бригады.

На место происшествия были отправлены две бригады скорой помощи, нескольким лицам оказана медицинская помощь, сообщил в среду Trend глава пресс-службы минздрава Парвиз Абубекиров.

«Во время пожара 45-летний мужчина, испугавшись огня, выбросился с пятого этажа. Его состояние оценивается как тяжелое, он госпитализирован в третью городскую клиническую больницу».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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