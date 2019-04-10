При пожаре в Хатаинском районе Баку пострадали семь человек - минздрав (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Медицинская помощь была оказана семи жильцам общежития, пострадавшим при пожаре, произошедшем сегодня в общежитии в Хатаинском районе Баку, сообщили в среду Trend в минздраве Азербайджана.

Было отмечено, что прибывшие на место происшествия две бригады скорой помощи оказали первую медицинскую помощь трем мужчинам, трем женщинам и ребенку. "Один мужчина 34-х лет, отравившийся дымом, был помещен в токсикологическое отделение Первого клинического медцентра. Еще одному отравившемуся медпомощь была оказана на месте», - сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, во время пожара, испугавшись огня, выбросился из окна здания Мястанов Кязым Севиндил оглу. "Его состояние оценивается как тяжелое, он госпитализирован в третью городскую клиническую больницу", - сказал ранее Trend глава пресс-службы минздрава Парвиз Абубекиров.

Напомним, что сегодня в общежитии для вынужденных переселенцев на проспекте Бабека в Баку произошел пожар. На место были отправлены пожарные бригады и бригады скорой помощи.

Пожар потушен.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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