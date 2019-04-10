В связи с пожаром в общежитии в Баку медпомощь оказана 8 пострадавшим

10 апреля 2019 22:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром, произошедшим в находящемся на балансе минздрава здании недействующей больницы в Низаминском районе Баку, где проживали вынужденные переселенцы, на станцию скорой помощи обратились восемь человек, сообщили в среду Trend в минздраве.

Как сообщили в минздраве, двум мужчинам, трем женщинам и одному ребенку медицинская помощь была оказана на месте: «Один мужчины выбросился с верхнего этажа. С диагнозом ушиба различных частей тела он был помещен в травматологическое отделение Городской клинической больницы №3. Его состояние оценивается как средней тяжести. Один человек был доставлен в токсикологическое отделение, ему оказана медицинская помощь, его состояние нормальное».

Как сообщили ранее в МЧС, на третьем этаже находящегося на балансе минздрава трехэтажного здания недействующей больницы в Низаминском районе Баку, где проживали вынужденные переселенцы, сгорела домашняя утварь в коридоре на площади в 10 кв. метров.

Во время пожара были спасены два человека, включая малолетнего ребенка, десять жильцов эвакуированы.

По информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС, в результате пожара пострадали два человека, одному из которых была оказана помощь на месте, второму - в больнице.

Остальная часть здания была защищена от огня. Пожар потушен.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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