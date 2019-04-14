Легковой автомобиль опрокинулся на обочину в Исмаиллы, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В поселке Лагыч Исмаиллинского района легковой авотомобиль марки BMW опрокинулся на обочину, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, в результате ДТП водитель и один пассажир погибли, еще один пассажир получил ранения.

Привлеченные на место ДТП соответствующие спасательные силы государственной Службы пожарной охраны изъяли раненого пассажира, тела водителя и одного пассажира, личность которых устанавливается, из деформированного транспортного средства и передали по назначению.

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