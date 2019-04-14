Легковой автомобиль опрокинулся на обочину в Исмаиллы, есть погибшие

14 апреля 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В поселке Лагыч Исмаиллинского района легковой авотомобиль марки BMW опрокинулся на обочину, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, в результате ДТП водитель и один пассажир погибли, еще один пассажир получил ранения.

Привлеченные на место ДТП соответствующие спасательные силы государственной Службы пожарной охраны изъяли раненого пассажира, тела водителя и одного пассажира, личность которых устанавливается, из деформированного транспортного средства и передали по назначению.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Азербайджанские пограничники изъяли более 6 кг марихуаны (ФОТО)
Происшествия 13 апреля 10:44
В Баку нашелся пропавший ранее пожилой мужчина
Происшествия 12 апреля 13:09
В больнице Абшеронского района скончался новорожденный
Происшествия 12 апреля 12:18
В Азербайджане предотвращена попытка незаконного ввоза крупной партии сигарет из России
Происшествия 11 апреля 22:43
AccessBank о пожаре в главном офисе в Баку
Происшествия 11 апреля 22:28
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков (ФОТО)
Происшествия 11 апреля 21:54
Лента новостей
Названы самые популярные иномарки с пробегом
В мире 10:02
Самолет столкнулся с двумя вертолетами в Непале, есть погибшие и раненые
Другие страны 09:46
Куда приводят игры с Дьяволом, или Абсурд в Баку (ФОТО)
Культура 09:43
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:38
Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Россия 09:27
В шведском Норрчёпинге произошел сильный взрыв
Европа 09:21
В Азербайджане отменены пошлины для нескольких марок топлива
Экономика 09:16
На севере Пекина произошло землетрясение
Китай 09:09
В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение
Общество 09:00