Взрыв в жилом здании в Шеки: есть пострадавший

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском городе Шеки в однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого здания произошел взрыв, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС страны.

После взрыва в квартире произошел пожар. На территории 25 кв.м. сгорели горючие конструкции квартиры и домашние вещи.

В результате происшествия пострадал один человек.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

Ведется расследование.

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