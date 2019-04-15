В тяжелом ДТП в Азербайджане погибли три человека

БАКУ /Trend/ - В селе Ахан Исмаиллинского района произошло тяжелое ДТП, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД.

Накануне вечером в результате ДТП перевернулся автомобиль марки "BMW", управляемый жителем Абшеронского района Рамином Аллахвердиевым.

В результате Аллахвердиев и двое пассажиров - Иса Алиев и житель Огузского района Кянан Керимов скончались на месте, еще один пассажир был госпитализирован.

По факту в Исмаиллинском РОП проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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