В жилом здании в Баку произошел пожар

16 апреля 2019 19:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе Баку загорелось девятиэтажное жилое здание.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт министерства чрезвычайных ситуаций, сгорели воспламеняющиеся конструкции одной из двух комнат и прихожей в квартире на седьмом этаже, расплавилась часть пластикового покрытия потолка.

Остальная часть квартиры была защщена от огня. Пожар был оперативно потушен пожарными расчетами.

( Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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