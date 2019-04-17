Азербайджанские пограничники пресекли попытку контрабанды наркотиков

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба Азербайджана пресекла попытку контрабандной транспортировки через границу наркотических веществ.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой Государственную пограничную службу, 11 апреля на служебном участке пограничной заставы вблизи села Сим Астаринского района, служебной территории пограничного отряда “Лянкяран”, на иранской территории были замечены и взяты под наблюдение два человека, приближающиеся к границе. Нарушители границы побежали в обратном направлении, бросив пожитки, после оклика и предупредительного выстрела пограничного наряда.

В результате оперативно-розыскных действий были обнаружены наркотические вещества общим весом 15,8 килограмма, а также прибор ночного видения канадского производства. По факту ведется расследование.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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