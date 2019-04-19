Неподалеку от бакинского поселка, в море обнаружено тело женщины (ФОТО)

19 апреля 2019 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В море, рядом с поселком Мардакян Хазарского района Баку, обнаружено тело женщины в возрасте 25-35 лет, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

На теле не было обнаружено признаков насилия.

Характерные признаки трупа: рост 159 см, среднего телосложения, волосы черные. В нижней и верхней челюсти по четыре зуба из золотого металла. Во время нахождения трупа на нем были черные брюки спортивного покроя, черная, шерстяная водолазка, на ногах - красные туфли.

Просьба к тем, кто узнал эту женщину на фотографии, или имеет информацию о ней, сообщить на номер "102", в Управление полиции на водном транспорте ГУП на транспорте по телефону: (012) 433-38-02, (012) 433-38-12, а также по телефону: 050-200-58-08.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку арестован наркодилер (ФОТО)
Происшествия 14:17
В Азербайджане легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший
Происшествия 18 апреля 15:39
В Баку арестованы фармацевты, обокравшие прежнее место работы (ФОТО)
Происшествия 18 апреля 14:08
Сбитый во время ДТП в Баку пешеход скончался
Происшествия 18 апреля 12:42
МВД Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей
Общество 18 апреля 11:44
В Мингячевире изъято 400 килограммов опасной для здоровья говядины
Происшествия 18 апреля 11:09
Лента новостей
ГМК Узбекистана увеличит производство меди более чем в 2 раза
Бизнес 15:56
В БВШН завершилась I Республиканская научная конференция студентов, посвящённая 96-летию Гейдара Алиева (ФОТО)
Общество 15:56
В бакинской квартире обнаружено тело мужчины
Происшествия 15:50
В Азербайджане ожидается строительство завода по производству прицепов
Бизнес 15:43
В Таможенном комитете Азербайджана состоялась встреча с иранской делегацией
Бизнес 15:41
Ученые впервые смоделировали скелет самой древней в мире рыбы
В мире 15:38
В первом квартале 2019 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос почти на 30%
Бизнес 15:09
Лукашенко: строительство Белорусской АЭС обойдется в $7 млрд вместо планируемых $10 млрд
Беларусь 15:00
Французские IT-компании изучают туркменский рынок
ИКТ 14:59