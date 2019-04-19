Неподалеку от бакинского поселка, в море обнаружено тело женщины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В море, рядом с поселком Мардакян Хазарского района Баку, обнаружено тело женщины в возрасте 25-35 лет, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

На теле не было обнаружено признаков насилия.

Характерные признаки трупа: рост 159 см, среднего телосложения, волосы черные. В нижней и верхней челюсти по четыре зуба из золотого металла. Во время нахождения трупа на нем были черные брюки спортивного покроя, черная, шерстяная водолазка, на ногах - красные туфли.

Просьба к тем, кто узнал эту женщину на фотографии, или имеет информацию о ней, сообщить на номер "102", в Управление полиции на водном транспорте ГУП на транспорте по телефону: (012) 433-38-02, (012) 433-38-12, а также по телефону: 050-200-58-08.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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