В Азербайджане задержаны торговцы наркотиками

20 апреля 2019 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Исмаиллинском районе Азербайджана задержаны лица, причастные к продаже наркотиков.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Шекинское региональное отделение министерства внутренних дел Азербайджана, в результате успешных оперативно-розыскных действий сотрудников Исмаиллинского РУП были разоблачены лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.

На основании поступившей оперативной информации был задержан житель села Муджухафтаран Камил Наджафов. При личном обыске при нем были обнаружены семь спичечных коробков с высушенной марихуаной, общим весом 20,52 грамма. В доме Камила Наджафова была обнаружена еще 1,1 кг марихуаны. Было установлено, что он приобрел наркотики у ранее судимого жителя селя Ханагах Исмаиллинского района Наби Ахмедова за 130 манатов и собирался продать их ранее судимому жителю города Исмаиллы Сеймуру Ахмедову.

Все трое были задержаны. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

.(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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