В Баку задержаны заказчица и убийцы пожилой женщины (ФОТО)

22 апреля 2019 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции и прокуратуры в результате оперативно-следственных мероприятий раскрыли тяжкое преступление, совершенное в Низаминском районе Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Согласно информации, 17 апреля в 25-е отделение РУП Низаминского района поступило сообщение о пожаре в доме №15/21 на ул. Азера Манафова.

На месте происшествия был обнаружен обгоревший труп хозяйки квартиры, 73-летней Валиды Ибрагимовой.

Судебная экспертиза установила, что сначала женщина была задушена.

В результате оперативно-следственных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления житель Баку, ранее судимый Зия Дадашев и житель Физулинского района Амиль Пириев.

В ходе дачи показаний они сказали, что по наводке женщины, представившейся им Лейлой, они проникли в дом Ибрагимовой, задушили ее и подожгли квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Преступники вынесли из квартиры ювелирные украшения, мобильный телефон и 120 манатов. Ювелирные украшения были обнаружены и изъяты при задержании Дадашева и Пириева.

Полиция также задержала и передала следствию вышеупомянутую женщину, которой оказалась жительница столицы, ранее судимая Гамида Насибова. Она призналась, что заранее сговорилась с Дадашевым и Пириевым убить свою знакомую - Ибрагимову.

По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье УК Азербайджана, следственные меры продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Неподалеку от бакинского поселка, в море обнаружено тело женщины (ФОТО)
Происшествия 19 апреля 15:27
В Баку арестован наркодилер (ФОТО)
Происшествия 19 апреля 14:17
В Азербайджане легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший
Происшествия 18 апреля 15:39
В Баку арестованы фармацевты, обокравшие прежнее место работы (ФОТО)
Происшествия 18 апреля 14:08
Сбитый во время ДТП в Баку пешеход скончался
Происшествия 18 апреля 12:42
МВД Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей
Общество 18 апреля 11:44
Лента новостей
Стихийные бедствия в Таджикистане унесли жизни двух человек
Центральная Азия 12:40
В Туркменистане наращивают урожай бананов
Бизнес 12:39
В Иссык-Кульской области милиционеры помогли малоимущим семьям
Центральная Азия 12:38
Туркменистан изучает перспективы сотрудничества с Азербайджаном и Турцией
Бизнес 12:34
В Баку проходит IV Международный форум SOCAR (ФОТО)
Энергетика 12:34
Власти Шри-Ланки после серии терактов приостановили занятия в университетах
В мире 12:25
Очки для плавания спасут космонавтов от проблем со зрением, выяснили ученые
В мире 12:23
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше
В мире 12:21
Китай выступил против односторонних "нефтяных" санкций США в отношении Ирана
В мире 12:16