В Баку задержаны заказчица и убийцы пожилой женщины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции и прокуратуры в результате оперативно-следственных мероприятий раскрыли тяжкое преступление, совершенное в Низаминском районе Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Согласно информации, 17 апреля в 25-е отделение РУП Низаминского района поступило сообщение о пожаре в доме №15/21 на ул. Азера Манафова.

На месте происшествия был обнаружен обгоревший труп хозяйки квартиры, 73-летней Валиды Ибрагимовой.

Судебная экспертиза установила, что сначала женщина была задушена.

В результате оперативно-следственных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления житель Баку, ранее судимый Зия Дадашев и житель Физулинского района Амиль Пириев.

В ходе дачи показаний они сказали, что по наводке женщины, представившейся им Лейлой, они проникли в дом Ибрагимовой, задушили ее и подожгли квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Преступники вынесли из квартиры ювелирные украшения, мобильный телефон и 120 манатов. Ювелирные украшения были обнаружены и изъяты при задержании Дадашева и Пириева.

Полиция также задержала и передала следствию вышеупомянутую женщину, которой оказалась жительница столицы, ранее судимая Гамида Насибова. Она призналась, что заранее сговорилась с Дадашевым и Пириевым убить свою знакомую - Ибрагимову.

По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье УК Азербайджана, следственные меры продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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