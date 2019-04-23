Во время пожара в Баку скончался хозяин дома

23 апреля 2019 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в доме по улице Зулькайдая Зулькайдаева в Хазарском районе Баку, принадлежащем Мамедову Гурбану Мамедтаги оглу, внезапно начался пожар, сообщает во вторник Trend.

В результате пожара членам его семьи удалось выйти из дома, но сам Мамедов, оставшийся в квартире, скончался.

По факту проводится расследование.

Отметим, что в результате пожара в трехкомнатном доме общей площадью в 100 квадратных метров, сгорели горящие конструкции веранды на площади 43 квадратных метров, а также потолка площадью в 15 квадратных метров, говорится в сообщении МЧС.

Остальная часть дома и соседние дома были защищены от огня. Пожар был потушен пожарными бригадами.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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