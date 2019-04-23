Состояние мальчика, покусанного собакой в Баку, улучшается

БАКУ /Trend/ - Самочувствие Гусейна Мамишева, которого укусила бешеная собака в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку, улучшается.

Об этом во вторник сказал Trend отец мальчика Гисмет Мамишев.

По словам отца, ребенок чувствует себя хорошо: «Но врач не дает гарантий, что будет дальше. Необходимо подождать 40 дней. Сына прооперировали, но мне важно его здоровье. Сейчас он чувствует себя хорошо. Пока неизвестно, когда его выпишут».

Напомним, что четырехлетний Гусейн был покусан бездомной бешеной собакой, когда играл во дворе дома. Собака укусила щеку мальчика, и умерла. Ребенок был срочно доставлен в Ходжасанскую больницу, а оттуда в первую Клиническую больницу.

Мальчику была введена сыворотка против бешенства, и проведена пластическая операция щеки.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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