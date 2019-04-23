Найдены тела азербайджанских военнослужащих, попавших под снежную лавину

БАКУ /Trend/ - В результате проведенных поисково-спасательных операций были обнаружены и переданы соответствующим инстанциям тела военнослужащих азербайджанской армии Абдуллаева Хафиза Махад оглы и Мамедова Фарруха Фарман оглы, попавших под снежную лавину в начале марта в Дашкесанском районе Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих!

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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