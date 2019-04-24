В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 11:15 по местному времени в 60-ти километрах к югу от Гянджинской сейсмологической станции на территории Кельбаджара произошло землетрясение, сообщает в среду Trend. со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр Национальной Академии наук.
Магнитуда землетрясения составила 3,4 балла, очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.
Подземные толчки не ощущались.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)
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