В Азербайджане произошло землетрясение

24 апреля 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 11:15 по местному времени в 60-ти километрах к югу от Гянджинской сейсмологической станции на территории Кельбаджара произошло землетрясение, сообщает в среду Trend. со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр Национальной Академии наук.

Магнитуда землетрясения составила 3,4 балла, очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.

Подземные толчки не ощущались.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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