В Азербайджане ведется поиск утонувшего в реке жителя Сальяна

БАКУ /Trend/ - В Сальянском районе Азербайджана человек утонул в реке.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям,на "горячую линию" министерства поступила информация о том, что в селе Сеидсадыглы Сальянского района человек утонул в реке Аккуша.

В зоне происшествия работает группа водолазов Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.