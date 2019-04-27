В Баку автомобиль коммунальных услуг врезался в пассажирский автобус, есть пострадавшие

27 апреля 2019 20:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на аэропортской автомагистрали Баку автомобиль коммунальных услуг врезался в пассажирский автобус номер 171, сообщает Trend со ссылкой на Бакинской транспортное агентство.

Сразу после поступления информации о ДТП сотрудники агентства выехали на место происшествия. Было проведено расследование.

В результате расследования было определено, что причиной ДТП стало то, что автомобиль коммунальных услуг врезался сзади в автобус.

В результате происшествия пострадали несколько пассажиров автобуса.

(Текст: Али Гасымов)

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