В Азербайджане пьяный водитель совершил ДТП со смертельным исходом

БАКУ /Trend/ - В Нефтчале пьяный водитель стал виновником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.
Как сообщает в понедельник Trend, ДТП произошло в селе 1-й Маяк Нефтчалинского района.
Житель района Ханмамедов Эльмар Вагиф оглу, 1971 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mercedes Benz, будучи нетрезвым, потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся. Находившийся в салоне житель села Алекперов Вугар Алиаббас оглу погиб на месте.
По факту открыто уголовное дело.
(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов)
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