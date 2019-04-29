В Азербайджане пьяный водитель совершил ДТП со смертельным исходом

29 апреля 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Нефтчале пьяный водитель стал виновником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Как сообщает в понедельник Trend, ДТП произошло в селе 1-й Маяк Нефтчалинского района.

Житель района Ханмамедов Эльмар Вагиф оглу, 1971 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mercedes Benz, будучи нетрезвым, потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся. Находившийся в салоне житель села Алекперов Вугар Алиаббас оглу погиб на месте.

По факту открыто уголовное дело.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов)

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