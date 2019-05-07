В Баку произошел пожар в общежитии

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в общежитии, сообщили Trend во вторник в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Пожар был зафиксирован на четвертом этаже пятиэтажного Дярнягюльского общежития №3, в котором никто не проживал.
Сгорел собранный на данном этаже мусор на площади пять квадратных метров. На место происшествия были направлены сотрудники подразделений Госслужбы пожарной охраны, которые потушили пожар.
В результате пожара никто не пострадал.
(Автор: Самир Али)
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