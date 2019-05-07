В Баку произошел пожар в общежитии

7 мая 2019 22:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в общежитии, сообщили Trend во вторник в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был зафиксирован на четвертом этаже пятиэтажного Дярнягюльского общежития №3, в котором никто не проживал.

Сгорел собранный на данном этаже мусор на площади пять квадратных метров. На место происшествия были направлены сотрудники подразделений Госслужбы пожарной охраны, которые потушили пожар.

В результате пожара никто не пострадал.

(Автор: Самир Али)

FHN-nin yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən yanğınnın qarşısı alınıb.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan yoxdur.

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