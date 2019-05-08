Обнародованы имена погибших и пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Азербайджане

8 мая 2019 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародованы имена погибших и пострадавших в результате столкновения автомобиля марки ВАЗ 2107 с рейсовым автобусом в Шамкирском районе.

Как сообщает в среду Trend, в результате столкновения погибли три члена одной семьи, находящейся в легковом автомобиле: водитель - Видади Гюльмамедов, 1966 года рождения, его мать - Суджаат Гюльмамедова,1945 года рождения и его трехлетний внук - Айхан Гюльмамедов.

Пострадавшие в результате ДТП доставлены в Центральную больницу Шамкирского района. По словам главврача Аяза Ибрагимова, травмы различной степени тяжести получили девять человек, четверо из которых сейчас находятся в реанимации, а пятеро размещены в палатах.

"Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние остальных расценивается как средней тяжести", - сказал Ибрагимов.

Отмечается, что пострадавшие - жители Шамкирского и Самухского районов. Это Гюльмамедова Гюльбахар Гудрят гызы, 2004 года рождения, Гамбарова Гюльсанам Ислам гызы, 1954 года рождения, Сулейманова Дурдана Малик гызы, 1986 года рождения, Яхъяева Рухия Рафиг гызы, 1976 года рождения, Мамедова Ирада Абдулла гызы, 1967 года рождения, Мамаева Рубаба Гусейн Гызы, 1938 года рождения, Насибова Саида Камандар гызы, 1982 года рождения, Гюльмамедова Зиньят Гурбат гызы, 1964 года рождения, Гамзаева Наргиз Арзухан гызы, 1986 года рождения, Гараев Гурбат Видади оглу, 1986 года рождения.

По факту ведется расследование. Отметим, что ранее сообщалось, что автобус перевернулся в результате потери водителем управление. Позднее стало известно, что ДТП произошло в результате столкновения с легковым автомобилем.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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