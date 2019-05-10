Известны имена пострадавших при пожаре на судне "Исрафил Гусейнов"

10 мая 2019 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена пострадавших в результате пожара на судне-трубоукладчике “Исрафил Гусейнов”, сообщает в пятницу Trend.

В результате пожара пострадали 15 человек.

Один из 15 доставленных в Центральную больницу нефтяников после обследования был отпущен домой, остальные 14 госпитализированы.

Среди пострадавших - Сулейманов Эмин Фаяз оглу (1986), Друс Атек Бин (1969), Лембанг Джордж Анак, Анак Лашренсе Ассан Александр Лембанг (1984), Раду Роберт (1984), Ди Джакомо Эммануэль (1982) и Хаукинс Джозеф (1984). Они были помещены в реанимацию.

Салимли Расим Эйюб оглу (1990), Бекени Мосес Анак (1987), Боз Дэниэль Ровано (1985), Боньич Льюис Джозеф (1988), Эвес Пол Артур (1956), Мехтиев Ихтияр Агабек оглу (1979) и Маскик Мирко были помещены в хирургическое и офтальмологическое отделения больницы.

Работавший коком на судне Рашад Худиев (1989), получивший легкую травму, после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой.

В настоящее время состояние троих из семи находящихся в реанимации оценивается как критически тяжелое, состояние четырех - стабильно тяжелое.

Напомним, что 8 мая около 18:30 на судне-трубоукладчике “Исрафил Гусейнов” ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", арендованном компанией Saipem, в ходе ремонта технологического оборудования произошел взрыв, и возник пожар, в результате которого получили травмы различной степени тяжести 15 человек, среди которых граждане Азербайджана и других стран.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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