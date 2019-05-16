В Азербайджане автомобиль сбил насмерть женщину-пешехода

16 мая 2019 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Гёйгёльском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, 15 мая на территории села Гушгара Гёйгёльского района автомобиль марки ВАЗ-2106, за рулем которого находился житель села Хагани Н.Шахмалиев, сбил пешехода Гаранфиль Гадирову. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте

По факту в районном отделении полиции ведется расследование.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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