В Баку из-за пожара эвакуировали людей из торгового центра

18 мая 2019 21:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В торговом центре, расположенном в поселке Бузовна Хазарского района (Баку), произошел пожар в подвале трехэтажного торгового центра, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На место происшествия привлечены подразделения государственной пожарной охраны МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.

Отмечается, что в настоящее время в здании наблюдается задымление (открытого огня нет). Находящиеся в здании люди были эвакуированы.

Продолжается осуществление неотложных мер.

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