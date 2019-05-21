В Газахе предотвращена реализация более 300 кг мертвечины (ФОТО/ВИДЕО)

21 мая 2019 22:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Газахском районе Азербайджана обнаружена туша павшего крупного рогатого животного, весом 315 килограммов, мясо которого было непригодно к употреблению.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности, на основании поступившей информации, сотрудники Агентства, совместно с работниками соответствующих органов, в ходе операции на территории села Ашагы Салахлы Газахского района, обнаружили тушу в багажном отделении автомобиля, принадлежащего гражданину Мусе Джафарову. В ходе предварительного расследования было установлено, что тушу везли в Гянджу с целью продажи.

Силами сотрудников Агентства пищевой безопасности были приняты необходимые меры по уничтожению непригодного в пищу мяса. Образцы, взятые с туши, отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности.

По факту ведется расследование.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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