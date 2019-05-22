Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду сигарет

22 мая 2019 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основании информации, поступившей в оперативно-следственный отдел Главного западного территориального таможенного управления Азербайджана, на таможенном посту "Красный мост" был остановлен и досмотрен автомобиль марки Mercedes Benz E200, управляемый гражданином Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет,
во время предварительного устного опроса водитель отрицал наличие скрытых от контроля предметов, подлежащих обязательной декларации.

Однако в ходе таможенного досмотра в его автомобиле были обнаружены спрятанные в верхней части заднего сиденья четыре тысячи штук сигарет марки King.

По факту ведется расследование.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду запчастей для автомобилей
Происшествия 16 мая 14:28
Азербайджан увеличил экспорт
Бизнес 15 мая 16:56
Азербайджанские таможенники пресекли две попытки контрабанды мобильных телефонов и сигарет (ФОТО)
Происшествия 14 мая 16:27
Азербайджан и Австрия обсудили сотрудничество в таможенной сфере
Бизнес 8 мая 22:37
Возникли временные ограничения на таможенном посту "Красный мост"
Экономика 2 мая 23:20
В Азербайджане сведут на нет необходимость контактов предпринимателей с таможенниками (ФОТО)
Экономика 22 апреля 15:52
Лента новостей
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 13:40
В Баку во время финала Лиги Европы УЕФА банки будут работать в усиленном режиме
Общество 13:39
Баку станет местом битвы автоботов и десептиконов (ВИДЕО)
Культура 13:31
Petronas инвестировала значительные средства в освоение туркменского сектора Каспия
Энергетика 13:27
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в побоях
В мире 13:22
Завтра в Баку местами будет дождливо
Общество 13:17
В Азербайджане взят курс на увеличение внутреннего производства семян (ИНТЕРВЬЮ)
Экономика 13:13
Гнездо орла! Памяти Национального героя Азербайджана (ФОТО)
Социум 13:11
НАСА "отправит" добровольцев на Марс вместе с новым марсоходом
В мире 12:59