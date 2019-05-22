Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду сигарет

БАКУ /Trend/ - На основании информации, поступившей в оперативно-следственный отдел Главного западного территориального таможенного управления Азербайджана, на таможенном посту "Красный мост" был остановлен и досмотрен автомобиль марки Mercedes Benz E200, управляемый гражданином Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет,

во время предварительного устного опроса водитель отрицал наличие скрытых от контроля предметов, подлежащих обязательной декларации.

Однако в ходе таможенного досмотра в его автомобиле были обнаружены спрятанные в верхней части заднего сиденья четыре тысячи штук сигарет марки King.

По факту ведется расследование.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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