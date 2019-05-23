В ДТП в Евлахе погибли двое, пострадали 24 человека (версия 2)

23 мая 2019 11:43 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:30)

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена всех погибших и пострадавших в ДТП, которое произошло сегодня утром в Евлахском районе, сообщает в четверг Trend.

В результате ДТП погибли жители Евлахского района Иманзаде Севиндик Тамерлан оглу (2006) и студентка Мингячевирского колледжа туризма Мусаева Саадат Мазахир гызы.

24 человека получили травмы различной степени тяжести. Это - водитель Шарифов Худаверди Гамбар оглу, Салманлы Илаха Рамиль гызы (2001), Иманова Гюльнура Адиль гызы (1980), которые были помещены в отделение реанимации центральной больницы Евлахского района. Мамедли Айгюн Азер гызы (1994), Бехбудов Мурад Гусейн оглу (2002), Магеррамова Гюлляр Видади гызы (1989), Ибрагимов Шахлар Аббас оглу (1999), Акперов Азиз Акпер оглу (2001), Джафарова Физза Муртуз гызы (1959), Гусейнова Айнура Адиль гызы (1977), Алханов Эльшан Ровшан оглу (2000), Гадирли Айтадж Теймур гызы (2002), Наджафли Айсу Азер гызы (2002), Гасанов Умид Исмаил оглу (2001), Насибли Ульвия Адалят гызы (2000), Мамедова Нигяр Азер гызы (1999), Мамедова Руфана Гусейн гызы (1993), Джабраилов Эльзамин Парвиз оглу (2003), Мустафаев Мурад Ариф оглу (2003), Исмайлова Гюлляр (1936), Аскеров Музаффар (2003) и женщина по имени Гянджаля были помещены в отделение травматологии этой же больницы.

Пострадавшие в ДТП Набиева Вафа Юсиф гызы (1974) и ее супруг Набиев Рамазан Сахлаб оглу (1971) были госпитализированы в Мингячевирскую городскую больницу..

По факту проводится расследование.

Отметим, что пассажирский автобус, ехавший из Евлаха в Мингячевир, совершил ДТП в пос. Халдан.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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