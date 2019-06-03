В ДТП в Шамахы погибли двое братьев

3 июня 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На территории города Шамахы столкнулись автомобили марок “ВАЗ-21214” и “Shacman”.

Как сообщили Trend в понедельник в пресс-службе МВД, 1 июня около 16:00 в Шамахы столкнулись автомобили - “ВАЗ-21214”, управляемый жителем села Гушчу Рамилем Исмайловым, и “Shacman”, за рулем которого находился житель Гобустана Рамиль Шахвердиев.

В результате на месте происшествия скончались Рамиль Исмайлов и пассажир - его брат Расим.

По факту проводится расследование.

(Текст: Джафар Джафаров)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
У бакинского наркодилера изъято свыше 920 килограммов наркосодержащих растений (ФОТО)
Происшествия 13:52
Тяжелое ДТП в Масазыре, есть погибший
Происшествия 09:17
В Баку легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший
Происшествия 31 мая 00:42
Арестованы сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана
Происшествия 30 мая 18:02
Полиция Баку вернула иностранцу потерянный кошелек с документами (ФОТО)
Происшествия 29 мая 17:35
В Шеки уничтожено 80 кг наркотиков (ФОТО)
Происшествия 29 мая 15:52
Лента новостей
Автовокзалы и автостанции Азербайджана 3 дня будут работать в усиленном режиме
Общество 14:01
Наслаждайтесь свободой общения с Azercell!
Экономика 14:00
У бакинского наркодилера изъято свыше 920 килограммов наркосодержащих растений (ФОТО)
Происшествия 13:52
Освобожден глава компании, обвиняемый в связи с пожаром в многоэтажке в Бинагадинском районе Баку
Общество 13:46
Японский космический зонд ведет подготовку к новой посадке на астероид
Другие страны 13:42
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла
Общество 13:35
В Азербайджане девятого июня состоится второй тур выпускных экзаменов
Общество 13:24
В Азербайджане успешно завершен процесс выплаты компенсаций и реструктуризации проблемных кредитов
Экономика 13:19
В Канаде ужесточили правила использования беспилотных летательных аппаратов
Другие страны 13:10