Обнародованы подробности по факту задержания лиц, совершивших убийство в Бинагадинском районе Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Обнародованы подробности по факту задержания лиц, участвующих в вооруженном инциденте, произошедшем в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Trend, ранее судимый житель Тертерского района Талех Джалалов, на автомобиле марки "BMW X-5" с государственным регистрационным номерным знаком 10-VT-117, управляемым жителем Тертерского района Вусалом Гусейновым, преследовал на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе автомобиль марки "Mercedes" (99 LG 085), управляемый Назимом Гадировым, пассажиром которого являлся ранее судимый житель поселка Пиршаги Мубариз Будаглы.

Воспользовавшись образовавшейся пробкой, Джалалов выстрелом из ружья убил Будаглы, находившегося в автомобиле марки "Mercedes" , после чего скрылся с места преступления.

Сотрудникам Бинагадинского отдела государственной дорожной полиции - сержантам полиции Мураду Азизли, Рамину Аскерову, Мехти Гаджиеву на основе распоряжения начальника отдела Мардана Алиева, путем создания искусственной пробки, удалось задержать автомобиль с подозреваемыми в совершении убийства лицами.

Подозреваемые в совершении преступления Джалалов и Гусейнов были задержаны.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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