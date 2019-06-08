Обнародованы подробности по факту задержания лиц, совершивших убийство в Бинагадинском районе Баку (ФОТО)

8 июня 2019 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародованы подробности по факту задержания лиц, участвующих в вооруженном инциденте, произошедшем в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Trend, ранее судимый житель Тертерского района Талех Джалалов, на автомобиле марки "BMW X-5" с государственным регистрационным номерным знаком 10-VT-117, управляемым жителем Тертерского района Вусалом Гусейновым, преследовал на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе автомобиль марки "Mercedes" (99 LG 085), управляемый Назимом Гадировым, пассажиром которого являлся ранее судимый житель поселка Пиршаги Мубариз Будаглы.

Воспользовавшись образовавшейся пробкой, Джалалов выстрелом из ружья убил Будаглы, находившегося в автомобиле марки "Mercedes" , после чего скрылся с места преступления.

Сотрудникам Бинагадинского отдела государственной дорожной полиции - сержантам полиции Мураду Азизли, Рамину Аскерову, Мехти Гаджиеву на основе распоряжения начальника отдела Мардана Алиева, путем создания искусственной пробки, удалось задержать автомобиль с подозреваемыми в совершении убийства лицами.

Подозреваемые в совершении преступления Джалалов и Гусейнов были задержаны.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Совершивший экстренную посадку в аэропорту Лянкярани самолет AZAL вылетел в Нахчыван (версия 2)
Происшествия 17:30
Совершивший экстренную посадку в аэропорту Лянкярани самолет AZAL вылетел в Нахчыван
Происшествия 16:45
Тяжелое ДТП на дороге Губа-Гусар, трое пострадавших (ФОТО)
Происшествия 11:29
В Баку возбуждено уголовное дело по факту кражи трехлетнего ребенка
Происшествия 10:13
В Загатале произошло землетрясение
Происшествия 5 июня 14:11
Пожар в многоэтажном здании в Сумгайыте, эвакуированы жители
Происшествия 3 июня 22:25
Лента новостей
В США в лотерее разыграли джекпот в размере более полумиллиарда долларов
США 19:12
В Баку успешно проведена оценка Палубной группы ВМС по стандартам НАТО (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18:46
Президент Ильхам Алиев поздравил португальского коллегу
Политика 18:30
На востоке Китая из-за наводнений эвакуировали 45 тысяч человек
Китай 18:23
По факту убийства в поселке Бинагади возбуждено уголовное дело
Общество 17:53
Президент Ильхам Алиев: Достойно одобрения то, что сложные операции, проводимые в известных кардиологических центрах мира, в настоящее время успешно реализуются в нашей стране новым поколением кардиологов
Политика 17:40
Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по спортивной гимнастике позволяет юным спортсменам получить соревновательный опыт – главный тренер сборной
Общество 17:05
Совершивший экстренную посадку в аэропорту Лянкярани самолет AZAL вылетел в Нахчыван
Происшествия 16:45
Система древних подземных дорог в Ичеришехер не сохранилась до наших дней в первозданном виде (ФОТО)
Общество 16:19