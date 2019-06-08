Совершивший экстренную посадку в аэропорту Лянкярани самолет AZAL вылетел в Нахчыван (версия 2)

8 июня 2019 17:30 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:45)

БАКУ/Trend/ - Самолет рейса AZAL J2-253 Баку (GYD) - Нахчыван (NAJ), совершивший сегодня экстренную посадку в аэропорту Лянкярана (LLK), в 17:00 вылетел в Нахчыван, сообщает в субботу Trend.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Нахчывана (гроза и сильный ливень), капитан корабля рейса AZAL J2-253 Баку (GYD) - Нахчыван (NAJ) принял решение совершить посадку в аэропорту Лянкярана (LLK). Самолет благополучно приземлился в 15:08 по местному времени.

Пассажиры рейса будут доставлены в Нахчыван после улучшения погодных условий.

Отметим, что в случае необходимости, пассажиры задержанного рейса будут обеспечены всем необходимым согласно правилам авиакомпании.

Информация будет обновлена по мере поступления новых сведений.

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