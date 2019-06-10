Пресечены попытки незаконного ввоза в Азербайджан сигарет, водки и духов

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту «Красный мост» был задержан и осмотрен следовавший из Грузии автомобиль марки "VAZ 21154", управляемый гражданином Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

До осмотра гражданин сказал, что при нем и в транспортном средстве нет предметов, скрываемых от таможенного контроля, однако после проверки автомобиля в салоне были обнаружены 3800 штук сигарет марки "Parliament Carat", 10 литровых бутылок водки марки "Nemiroff".

Еще один факт был зафиксирован на таможенном посту «Ханоба»: в ходе проверки следовавшего из России автомобиля марки "VAZ-21041", управляемого гражданином Азербайджана, были обнаружены спрятанные от таможенного досмотра 37 флаконов духов "İncandessenc Avon", 35 каталогов для духов и 600 штук сигарет "Marlboro".

По фактам проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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