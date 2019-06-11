В одном из районов Баку произошел пожар

11 июня 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Сабунчинском районе Баку сгорели горючие конструкции и бытовая техника в одноэтажном 4-комнатном доме общей площадью 100 м², а также мансарда общей площадью 40 m², сообщает Trend во вторник со ссылкой на МЧС.

Согласно информации, на месте пожара было обнаружено обгоревшее тело Агамирзаевой Зибейды Эльхан гызы (2018 г.р.).

Во время пожара пострадал один человек.

Близнаходящиеся строения были защищены от огня. Пожар был потушен.

(Текст: Кенюль Алиева)

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