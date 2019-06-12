Пожар в многоэтажном здании в Баку, эвакуированы более 80 человек

БАКУ /Trend/ - В многоэтажном жилом здании в Ясамальском районе Баку произошел пожар, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, в результате пожара на балконе шестого этажа здания сгорел один газовый счетчик, на балконе седьмого этажа - оконная рама из пластика, один нагреватель воды и один кондиционер, на балконе восьмого этажа - бытовые отходы на площади четырех квадратных метром, а также девять погонных метров коммуникационных линий, проходящих через балконы всех трех этажей.

Во время пожара сотрудники МЧС эвакуировали 83 жителей здания в безопасное место. Квартиры были защищены от огня.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.

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