В Баку сгорел легковой автомобиль, образовалась пробка

14 июня 2019 21:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На пересечении проспектов Гедара Алиева и Шаха Исмаила Хатаи сгорело транспортное средство, сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно информации, по этой причине в настоящее время наблюдается пробка от улицы Юсифа Сафарова, проспектов Бабек и Шах Исмаил Хатаи в направлении проспекта Гейдара Алиева.

Как отметили в БТА, для устранения плотности в движении транспортных средств на отмеченных и близлежащих улицах предпринимаются соответствующие меры.

(Автор: Самир Али)

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