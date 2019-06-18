Пять человек сгорели заживо в Иране

БАКУ /Trend/ - На юге Ирана в провинции Фарс произошла ужасная автокатастрофа. Как сообщает Тренд, об этом заявил представитель управления по чрезвычайным ситуациям провинции фарс Гасан Гиммати.

По словам Гиммати, в результате столкновения двух легковых автомобилей с небольшим грузовиком (пикапом) на магистральной дороге Фирузабад-Шираз произошел пожар, и погибли пять человек.

Сообщается, что трое пострадавших в этой автокатастрофе были размещены в больницу.

По данному факту ведется расследование.

(Автор: Вячеслав Черкашин. Редактор: Хазар Ахундов)

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