Пять человек сгорели заживо в Иране

БАКУ /Trend/ - На юге Ирана в провинции Фарс произошла ужасная автокатастрофа. Как сообщает Тренд, об этом заявил представитель управления по чрезвычайным ситуациям провинции фарс Гасан Гиммати.
По словам Гиммати, в результате столкновения двух легковых автомобилей с небольшим грузовиком (пикапом) на магистральной дороге Фирузабад-Шираз произошел пожар, и погибли пять человек.
Сообщается, что трое пострадавших в этой автокатастрофе были размещены в больницу.
По данному факту ведется расследование.
(Автор: Вячеслав Черкашин. Редактор: Хазар Ахундов)
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