Пожар на Зыхском шоссе в Баку потушен

БАКУ /Trend/ - В результате пожара, произошедшего сегодня вблизи Зыхского шоссе в Хатаинском районе Баку, сгорела сухая трава на территории шести гектаров, а также разбросанные вокруг стройматериалы, некоторые приусадебные участки, частично пострадали два частных дома, сообщает в среду Trend.

К тушению пожара были привлечены силы Госслужбы противопожарной безопасности и Службы управления особого риска МЧС и живая сила (120 человек) и техника (18 единиц) войск гражданской обороны.

На место пожара были привлечены представители министерства транспорта, связи и высоких технологий, МВД, минздрава, Генпрокуратуры, ОАО «Азерсу», ОАО «Азеришыг», Бакинской исполнительной власти и других структур.

Совместными усилиями пожар в короткое время был потушен, человеческих жертв нет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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