Во время пожара в центре Баку сгорела мебельная продукция

БАКУ /Trend/ - В трехэтажном здании в Насиминском районе Баку произошел пожар, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.

На втором и третьем этажах здания (каждый этаж 630 квадратных метров), функционирующих в качестве мебельного цеха, на площади в 230 квадратных метров сгорела мебельная продукция, а также 80 бочек краски – по 12 литров каждая.

Остальная часть здания была защищена от огня, пожар был потушен пожарными расчетами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.