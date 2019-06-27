Во время пожара в центре Баку сгорела мебельная продукция

27 июня 2019 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В трехэтажном здании в Насиминском районе Баку произошел пожар, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.

На втором и третьем этажах здания (каждый этаж 630 квадратных метров), функционирующих в качестве мебельного цеха, на площади в 230 квадратных метров сгорела мебельная продукция, а также 80 бочек краски – по 12 литров каждая.

Остальная часть здания была защищена от огня, пожар был потушен пожарными расчетами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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