При взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Иране погиб один человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На заводе по производству нефтепродуктов в промышленном городке Фараман провинции Кирманшах на западе Ирана минувшей ночью произошел взрыв и пожар, во время которого погиб один работник завода.
Об этом сообщили в управлении по общественным связям Общества Красного полумесяца провинции, сообщает в понедельник Trend.
Операция по тушению пожара, начавшаяся в 04:30, завершилась в 09:00
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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