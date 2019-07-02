Произошел пожар на танкере в порту Petkim (Обновляется)

2 июля 2019 12:31 (UTC+04:00)

12:31 (GMT+4) Как говорится в официальном сообщении SOCAR Turkey, в результате быстрого реагирования огонь был взят под контроль и потушен. В настоящее время продолжаются работы по охлаждению на нефтеналивном судне.

Весь экипаж судна эвакуирован, получивший отравление от газа один сотрудник помещен в госпиталь, ведется расследование.

11:06 (GMT+4) Взрыв произошел на самом судне, а не на территории порта. Итальянский корабль Synzania производил загрузку на борт нефтепродуктов, заявил Trend заместитель начальника управления по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов. Он подчеркнул, что судно не принадлежит SOCAR.

Ведется расследование. О причинах взрыва и пожара станет известно по его результатам, отметил Ахмедов.

10:33 (GMT+4) Произошел взрыв и пожар на танкере в порту нефтехимического комплекса Petkim в местечке Алиага в провинции Измир, сообщает Trend со ссылкой на TRT.

В результате инцидента погиб один человек и ранено 16, сообщают турецкие СМИ.

Взрыв произошел во время разгрузки жидких углеводородов с судна под итальянским флагом, зафрахтованным Socar Turkey, подразделением госнефтекомпании Азербайджана SOCAR.

Пока нет данных о причинах аварии.

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