Будет рассмотрена жалоба осужденных по делу о пожаре в наркологическом центре

2 июля 2019 18:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском апелляционном суде состоялось предварительное слушание апелляционной жалобы лиц, осужденных по делу о пожаре в Республиканском наркологическом центре.

Заседание по рассмотрению жалобы, которая находится в исполнении судьи Эльмара Рагимова, назначено на 15 июля, передает во вторник Trend.

Отметим, что в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе Баку второго марта прошлого года произошел пожар, в результате которого погибли 25 человек.

Уголовное дело было рассмотрено в Бакинском суде по тяжким преступлениям. По приговору суда, директор наркологического центра Тельман Мамедгасанов был приговорен к четырем годам, работник центра Махир Абдуллаев – к 3,5 годам лишения свободы, а обвиняемый в совершении поджога Магомед Мамедов получил пожизненный срок. Врач Мамедова, заведующая отделением Афет Мамедова была приговорена к пяти годам лишения свободы условно.

(Автор: Самир Али Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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