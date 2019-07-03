В здании UNEC произошел пожар

БАКУ /Trend/ - В трехэтажном здании Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) в Сабаильском районе Баку произошел пожар, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

Как говорится в сообщении, на втором этаже здания в помещении общей площадью 127 квадратных метров сгорели полки, документы на площади 15 квадратных метров, кондиционер и четыре компьютера.

Здание было защищено от огня. Пожар был потушен пожарными расчетами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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