В Баку горит цветочный магазин (ФОТО)

8 июля 2019 08:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На проспекте Гара Гараева рядом со станцией "Халглар Достлугу" возник пожар в цветочном магазине.

Как сообщил Trend представитель Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, на место происшествия привлечены подразделения государственной пожарной охраны МЧС и соответствующие спасательные силы.

В связи с этим на части улицы наблюдается плотность.

По предварительным данным, на крыше магазина произошло возгорание кровельных материалов.

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