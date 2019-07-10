В Азербайджане перевернулся автобус - шесть пострадавших

10 июля 2019 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня около 12:00 в Шеки произошло ДТП с участием микроавтобуса, сообщает в среду Trend.

ДТП произошло на территории села Ашагы Гёйнюк. Микроавтобус потерял управление и перевернулся, в результате были госпитализированы шесть человек, включая трех малолетних детей.

Травмы получили водитель микроавтобуса Рустамов Анар Эльяр оглу (1989), Исаева Нушаба Джамал гызы (1966), двое иностранцев - отец и дочь (1960 и 2007 года рождения), а также Джаналиева Айтен Халид гызы (2002) и Гаджиева Аян Парчин гызы (2010).

По информации центральной больницы город Шеки, дети не получили серьезных травм, поэтому были отправлены на амбулаторное лечение, остальные пострадавшие получают лечение в стационаре.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку задержан водитель, по вине которого в ДТП погибли восемь человек
Происшествия 9 июля 19:44
Аэропорт Новой административной столицы Египта заработал в тестовом режиме
Другие страны 9 июля 16:00
Азербайджанский народ вносит свой вклад в общечеловеческую культуру - депутат
Политика 9 июля 15:11
Возбуждено уголовное дело по факту гибели 8 человек в тяжелом ДТП в Масаллы
Происшествия 9 июля 14:07
Египет обратился в Интерпол из-за продажи в Лондоне бюста Тутанхамона
Другие страны 9 июля 12:18
Поставки израильского газа в Египет начнутся в 2020 году
Израиль 9 июля 10:48
Лента новостей
Сахиба Гафарова об увековечивании памяти Фармана Салманова
Политика 15:25
Рост бюджетных расходов в Казахстане превысил 26%
Финансы 15:19
Определен доход от международного туризма в Грузии
Туризм 15:16
Россия может инвестировать 280 млн евро в гидроэнергетику Узбекистана
Бизнес 15:10
Торговый диалог между Великобританией и США отменен на фоне скандала с послом
Другие страны 15:00
На Азербайджан приходится более 96% стоимости импорта сырой нефти в Украину
Энергетика 14:53
Крупная американская компания вложится в строительство завода в Казахстане
Бизнес 14:47
Число наемных работников в Азербайджане растет
Бизнес 14:46
Меняется расписание пассажирского поезда Баку–Бёюк-Кесик–Баку
Общество 14:44