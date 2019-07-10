В Азербайджане перевернулся автобус - шесть пострадавших

БАКУ /Trend/ - Сегодня около 12:00 в Шеки произошло ДТП с участием микроавтобуса, сообщает в среду Trend.

ДТП произошло на территории села Ашагы Гёйнюк. Микроавтобус потерял управление и перевернулся, в результате были госпитализированы шесть человек, включая трех малолетних детей.

Травмы получили водитель микроавтобуса Рустамов Анар Эльяр оглу (1989), Исаева Нушаба Джамал гызы (1966), двое иностранцев - отец и дочь (1960 и 2007 года рождения), а также Джаналиева Айтен Халид гызы (2002) и Гаджиева Аян Парчин гызы (2010).

По информации центральной больницы город Шеки, дети не получили серьезных травм, поэтому были отправлены на амбулаторное лечение, остальные пострадавшие получают лечение в стационаре.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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