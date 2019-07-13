МВД и Генпрокуратура об инциденте в Геранбойском районе

БАКУ /Trend/ - МВД и Генрпокуратура Азербайджана распространили совместную информацию по факту инцидента, произошедшего минувшей ночью в Геранбое, сообщает в субботу Trend.

Ночью 12 июля, находящийся на службе, на территории поселка Горан Геранбойского района оперуполномоченный РОП Вюсал Керимов, для уточнения причины подошел к группе лиц, собравшихся у края дороги в связи с произошедшим ДТП.

В это время между этими лицами и сотрудником полиции произошел спор и один из них – житель села Гарапиримли Лятиф Амрахов нанес неожиданный удар сотруднику полиции, повалив его на землю. Во время предупредительного выстрела, сделанного из табельного оружия стражем порядка, пуля попала в племянника Лятифа Амрахова - Тебриза Амрахова. После этого брат Тебриза - Парвиз Амрахов, отняв оружие у сотрудника полиции, нанес им многочисленные удары по голове Керимова, приведшие к тяжким телесным повреждениям.

Пострадавший сотрудник полиции Керимов и гражданин Амрахов были госпитализированы в Центральную больницу Гянджи.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, то есть вреда, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, слуха, речи либо какого-либо органа или утрату органом его функций, психическое расстройство или иное расстройство здоровья, длительную утрату трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновною полную утрату профессиональной трудоспособности, либо прерывание беременности, или вреда, следствием которого явилось заболевание лица наркоманией или токсикоманией либо выразившегося в неизгладимом обезображивании лица), 309.2 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия) и 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия) УК Азербайджана, была создана следственно-оперативная группа из сотрудников полиции и прокуратуры. По делу были назначены экспертизы, осмотрено место события, взяты вещественные доказательства и осуществлены другие необходимые следственные действия.

В Геранбой были командированы ответственные сотрудники МВД и Генпрокуратуры.

Продолжение следствия по уголовному делу поручено Следственному управлению по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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