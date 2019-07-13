Сильный ветер повалил около 20 деревьев в Баку

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер, начавшийся с минувшей ночи, повалил около 20 деревьев в Баку, сказал в субботу Trend завотделом охраны растений Хозяйственного объединения Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов.

По словам заведующего отделом, больше всего деревьев ветер повалил в Ясамальском, Насиминском, Хатаинском и Нариманвском районах столицы.

Мамедов добавил, что ветер не пожалел даже крепких деревьев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)