Сильный ветер повалил около 20 деревьев в Баку

13 июля 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер, начавшийся с минувшей ночи, повалил около 20 деревьев в Баку, сказал в субботу Trend завотделом охраны растений Хозяйственного объединения Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов.

По словам заведующего отделом, больше всего деревьев ветер повалил в Ясамальском, Насиминском, Хатаинском и Нариманвском районах столицы.

Мамедов добавил, что ветер не пожалел даже крепких деревьев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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