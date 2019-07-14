В результате падения ветви дерева в Шеки пострадали люди

БАКУ /Trend/ - Два человека пострадали в результате падения ветви 500-летнего дерева на территории Дворца шекинских ханов, сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения.

Отмечается, что в связи с происшествием в больницу обратились 19 человек. Двое из них помещены в больницу, остальным была оказана первая медицинская помощь, лечение некоторых из них продолжается.

Для двух пострадавших, размещенных в больницу, из Баку были приглашены высококвалифицированные специалисты.

Отметим, что находивший на территории Дворца шекинских ханов Ханский чинар был посажен в 1530 году.

(Автор: Самир Али)

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