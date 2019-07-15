Граждане Грузии стали виновниками инцидента с пограннарядом Азербайджана

15 июля 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 14 июля в 14:50 на служебной территории пограничной заставы «Кешикчи гала» Шамкирского погранотряда граждане Грузии стали виновниками инцидента с участием пограничного наряда Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.

В результате надлежащих мероприятий инцидент был устранен в кратчайшее время, и личный состав Госпогранслужбы обеспечил меры безопасности на упомянутой территории», - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Согласно информации, между пограничниками Азербайджана и Грузии состоялась встреча, совместно было расследовано произошедшее и обсуждены меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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