Скончалась одна из тяжелораненых в результате происшествия в Шеки

15 июля 2019 21:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Скончалась одна из тяжелораненых в результате происшествия в Шеки, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

"Хатира Агамалыева несмотря на усилия врачей скончалась в Шекинской центральной районной больнице", - говорится в сообщении.

Напомним, что 14 июля около 12:00 на территории Дворца шекинских ханов ветвь относящегося примерно к 1530 году дерева диаметром 50 сантиметров внезапно сломалась и упала на туристов, находившихся в это время во дворе дворца. В результате происшествия получили различные телесные повреждения 19 человек.

(Автор: Самир Али)

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